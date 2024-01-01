Пермский университет запустил систему автомониторинга рек Кизеловского угольного бассейна Поделиться Твитнуть

Специалисты Лаборатории геологии техногенных процессов ПГНИУ в сотрудничестве с компанией ООО «ЛНК» разработали и внедрили автоматизированную систему для мониторинга качества воды в двух реках Кизеловского угольного бассейна — Яйве и Косьве. Это нововведение позволяет отслеживать уровень загрязнения в реальном времени, учитывая высокую степень загрязнения вод от шахтных сбросов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На данных реках установлены два наблюдательных поста, с которых датчики контролируют гидрохимические параметры, включая уровень минерализации и температуру воды. Дополнительно используются спутниковые данные дистанционного зондирования Земли, которые помогают оценить степень загрязнения потока и количество взвешенных частиц.

Созданный картографический сервис функционирует на базе отечественной платформы NextGIS, что позволяет пользователям работать без необходимости установки специального ПО.

Проект выполняется с применением технологии «Интернета вещей» (IoT), что позволяет учёным в круглосуточном режиме отслеживать изменения в поступлении загрязняющих веществ через компьютер или мобильное устройство.

После завершения проекта исследователи намерены предоставить доступ к картографическому сервису Министерству природных ресурсов края, местным органам власти и заинтересованным организациям.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.