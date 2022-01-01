Максим Артамонов Ликвидацией экологического бедствия на территории Кизеловского угольного бассейна займутся федеральные власти Такое решение принял суд в Перми Поделиться Твитнуть

Ольга Березина

По решению Свердловского райсуда Перми федеральные министерства энергетики и природных ресурсов должны устранить экологическое бедствие на территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ), где 10 лет назад была полностью прекращена добыча угля. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».





Ранее с иском к федеральным властям выступили жители Кизела Феликс Манаширов, Анастасия Смирнова и Анастасия Бирюкова. Она просили суд возложить на федеральные структуры обязанность устранить негативное воздействие на окружающую среду на территории КУБа.





Жители обратили внимание суда на то, что на протяжении многих лет на участках, где были расположены шахты, стала скапливаться дождевая и талая вода. Она постепенно обогащалась вредными химическими элементами, и затем окисленная вода стала попадать в местные реки и загрязнять их. В результате территория была объявлена зоной экологического бедствия.





На данный момент на бывших шахтах и штольнях зафиксировано 18 изливов на площади около 413 га. Эта ситуация может привести к экологической катастрофе, потому что серная кислота попадет в Каму, считают истцы.





В суде ответчики пытались переложить обязанности по выполнению работ друг на друга и на местные власти.





Однако в итоге суд встал на сторону жителей. Минэнерго обязали разработать проектно-сметную документацию по строительству очистных сооружений для сточных вод. Второй ответчик — минприроды — должно устранить накопленный вред на всей территории КУБа до 2025 года, а до 2029 года ведомство обязали очистить девять рек, в том числе Вильву, Косьву и Усьву.





Напомним, в 2018 году, по данным минприроды РФ, Пермский край вошёл в число регионов с экстремально высоким и высоким загрязнением поверхностных пресных вод. В Кизеловском угольном бассейне было выявлено семь участков загрязнения подземных вод загрязняющими веществами первого класса опасности В этот список вошли только те участки, где уровень загрязнения превышал предельно допустимые нормы в 3,5 раза. На всех семи участках был найден бериллий. Самые высокие показатели превышения ПДК (более чем в 100 раз) были получены на трёх на затопленных шахтах: 9-й делянке, Владимирской и 40-лет ВЛКСМ.





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