Пермский край вошёл в число регионов с высоким загрязнением пресных вод

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Самый опасный для экологии края источник — это кислые воды ликвидированных кизеловских шахт

Фото: Игорь Катаев

Пермский край в 2018 году вошёл в число регионов с экстремально высоким и высоким загрязнением поверхностных пресных вод. Такой список приводит Минприроды России в ежегодном докладе о состоянии окружающей среды в 2018 году.

В этот список включены только те регионы, где суммарное количество случаев с высоким и экстремально высоким загрязнением превышает 10. В докладе также приводятся данные о бассейне реки Волги (к нему относится территория Пермского края).

Так, по данным Минприроды, в 2018 году суммарное количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения бассейна р. Волги сократилось на 4% (по сравнению с 2017 годом). При этом в целом в в России в 2018 году было зарегистрировано 2743 случая по 35 основным загрязняющим веществам. В докладе отмечается, что «в течение последних пяти лет количество случаев экстремально высокого загрязнения практически не менялось, а количество случаев высокого загрязнения имело тенденцию к незначительному сокращению».

В докладе Пермский край отмечается также в связи с вопросами очистки шахтных вод, выходящих на поверхность в Кизеловском угольном бассейне.

«По химическому составу и степени загрязнения кислые шахтные воды Кизеловского угольного бассейна являются уникальными. Их качественные характеристики по некоторым показателям превышают ПДК в сотни и тысячи раз. При этом до настоящего времени в отечественной и зарубежной практике реализовать эффективные способы очистки таких вод не удавалось», — отмечается в докладе Минприроды.

В докладе также упоминаются и технические работы по снижению негативного воздействия на окружающую среду, которые велись в Кизеловском угольном бассейне. В частности, там говорится о двух объектах на шахте им 40 лет Октября ОАО «Кизелуголь», которые упоминаются в связи с работами по ликвидации подтопления территории и жилой застройки, а также дегазации территории.

В 2018 году, по данным Минприроды России, в Кизеловском угольном бассейне было выявлено семь участков загрязнения подземных вод загрязняющими веществами первого класса опасности В этот список вошли только те участки, где уровень загрязнения превышал предельно допустимые нормы в 3,5 раза. На всех семи участках был найден бериллий. Самые высокие показатели превышения ПДК (более чем в 100 раз) были получены на трёх на затопленных шахтах: 9-й делянке, Владимирской и 40-лет ВЛКСМ.