В Прикамье приступили к испытанию технологии очистки шахтных вод КУБа Разработчиком выступает пермский НОЦ «Рациональное недропользование» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае приступили к испытанию технологии очистки изливов кислых шахтных вод Кизеловского угольного бассейна (КУБа), сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

Разработчиком метода фильтрации выступает Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование». Задачу изобрести способ решения экологической проблемы перед учёными НОЦ поставил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

По информации разработчиков, внедряемая технология объединяет в себе несколько способов очистки. Поэтапное прохождение через них позволяет на выходе получить отфильтрованную воду.

«В процессе разработок выяснилось, что часть веществ, остающихся после очистки, может использоваться в качестве сырья для химической промышленности и получения новой продукции с повышенной добавочной стоимостью, – сообщил директор Пермского НОЦ Павел Илюшин.

Из отечественных компонентов был изготовлен опытный образец станции очистки. Её проектная мощность составляет не менее 100 кубометров воды в сутки.

Установка уже работает на изливе шахты им. Калинина в окрестностях Губахи. Сейчас ведутся её испытания. При положительном результате новая технология будет применена по всему Кизеловскому угольному бассейну.

Как сообщал «Новый компаньон», в конце июля правительством РФ был утверждён план мероприятий по урегулированию вопроса загрязнения рек шахтными водами КУБа. В частности, была утверждена дорожная карта по ликвидации загрязнений водоёмов. Она включает в себя восстановление экологического состояния водных ресурсов, очистку рек от загрязнённых донных отложений, восстановление нарушенных экосистем и зарыбление, а также ряд других мероприятий.

Напомним, последняя шахта Кизеловского угольного бассейна закрылась в 2001 году, после чего началось её затопление. Это привело к формированию многочисленных изливов кислых шахтных вод и загрязнению рек на территории Кизеловского, Гремячинского, Чусовского и Губахинского округов. На данный момент накопилось 19 точек выбросов кислых шахтных вод, что негативно влияет на окружающую среду. Параллельно происходит загрязнение подземных вод, из водопользования выведено более 500 км рек. Всё это негативно влияет на экологическую обстановку в КУБе и прилегающих территориях.

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