Утверждена дорожная карта по ликвидации последствий закрытия шахт КУБа в Прикамье Обсуждение шагов в рамках утверждённого плана намечено на август Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Правительством РФ утверждён план мероприятий по урегулированию вопроса загрязнения водных объектов изливами шахтных вод на территории Кизеловского угольного бассейна (КУБа) в Пермском крае и за его пределами.

В частности, утверждена дорожная карта по ликвидации загрязнений водоёмов кислыми шахтными водами. Согласно информации, предоставленной министерством природных ресурсов Пермского края, она включает в себя восстановление экологического состояния водных ресурсов, очистку рек от загрязнённых донных отложений, восстановление нарушенных экосистем и зарыбление, а также ряд других мероприятий. Реализация данного плана должна привести к значительной экологической реабилитации территории Кизеловского угольного бассейна, что станет уникальным опытом для России.

В настоящее время продолжается исследование технологий очистки и снижения сбросов в сотрудничестве с научными и проектными учреждениями страны.

Обсуждение дальнейших шагов в рамках утверждённого плана намечено на август во время заседания межведомственной рабочей группы под руководством губернатора региона.

Напомним, последняя шахта Кизеловского угольного бассейна закрылась в 2001 году, после чего началось её затопление. На данный момент накопилось 19 точек выбросов кислых шахтных вод, что негативно влияет на окружающую среду. Параллельно происходит загрязнение подземных вод, из водопользования выведено более 500 км рек. Всё это негативно влияет на экологическую обстановку в КУБе и прилегающих территориях.

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