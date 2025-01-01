Законопроект о бюджете Прикамья на ближайшую трёхлетку рассмотрят 23 октября Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на ближайшем пленарном заседании 23 октября в первом чтении рассмотрят законопроект о бюджете региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Об этом сообщил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

На минувшей неделе в Перми прошли публичные слушания, на которых правительство Прикамья представило общественности ключевые приоритеты бюджетной политики. Главный финансовый бюджет региона отражает состояние его экономики и устанавливает приоритетные направления развития. Валерий Сухих отметил, что власти придерживаются ранее обозначенного стратегического курса с тактическими поправками на внешние условия, экономика края остаётся стабильной.

Уровень доходов краевой казны с учётом федерального софинансирования в 2026 году составит 276,1 млрд руб., в 2027-м - 295,7 млрд руб., в 2028-м – 303,4 млрд руб. Основная часть расходов (около 70%) запланирована на обеспечение всех обязательств перед жителями: меры поддержки сохраняются в полном объёме. На льготы для участников СВО и их семей, студенческий материнский капитал, пособия многодетным, малоимущим, молодым семьям и другим категориям граждан предусмотрено почти 190 млрд руб. Также предусмотрены индексация мер соцподдержки и повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

На модернизацию и реконструкцию объектов здравоохранения в ближайшие три года направят более 11,4 млрд руб. В эксплуатацию планируется ввести 15 различных объектов здравоохранения. В сфере образования с учётом средств инвесторов планируется построить 12 школ, девять детских садов и 23 объекта инфраструктуры СПО. Кроме того, Пермский край подал заявку на участие в федеральной программе по капремонту учебных заведений, для обеспечения софинансирования по ней в проекте бюджета предусмотрено 1,7 млрд руб.

Дотации муниципальным образованиям из краевого бюджета будут увеличены в среднем на 12,5%, на поддержку местных инициатив в 2026-2028 годах направят 1,3 млрд руб.

«За сотнями строк главного финансового документа региона скрываются реальные запросы жителей из самых разных уголков Прикамья. Бюджетный вопрос по праву считается одним из самых трудоёмких в законотворческой работе. Каждый рубль должен давать ощутимый результат на земле и на шаг приближать решение задач, которые стоят перед регионом. Важно соблюсти баланс между реализацией перспективных инвестиционных проектов и обеспечением надёжной системы социальной поддержки граждан», - подчеркнул Валерий Сухих.

В рамках заседания также запланировано обсуждение ряда важных социальных законопроектов. В частности, депутаты рассмотрят расширение льготы, освобождающей участников СВО и их жён от уплаты транспортного налога. Ранее льгота распространялась на легковые автомобили мощностью до 150 л.с., проектом предлагается включить автомобили мощностью до 240 л.с.

Также губернатор Дмитрий Махонин предложил расширить возможности приёмных родителей в использовании единовременных выплат в 49 тыс. руб., что позволит им приобретать дополнительные товары с учётом индивидуальных потребностей детей. После принятия законопроекта пособия по усыновлению будут начисляться автоматически.

Ещё одна инициатива, посвящённая вопросам защиты детства, предполагает, что предприятия, организующие отдых для детей сотрудников, смогут использовать субсидии не только для приобретения путевок в загородные и санаторные, но и профильные лагеря.

В повестку заседания вошла также инициатива Молодёжного парламента Пермского края о дополнении полномочий правительства в части утверждения, организации и реализации регионального комплекса мер по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи, а также мониторинга его эффективности.

В рамках традиционного «правительственного часа» выступит министр ЖКХ и благоустройства Прикамья Наталья Киселёва. Она представит доклад о работе правительства по развитию системы обращения с ТКО. Также депутаты заслушают выступления руководителя регионального Агентства по делам молодёжи Юлии Баландиной и главы Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю Владимира Белянина.

