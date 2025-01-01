Приёмным родителям в Прикамье разрешат тратить единовременную выплату на техустройства В заксобрание поступил соответствующий законопроект Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Законопроект, направленный на усиление мер поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, а также приёмных семей, поступил на рассмотрение в региональный законодательный орган, сообщает телеграм-канал ЗС Прикамья.

По предложению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, планируется дополнить список допустимых покупок за счёт единовременной выплаты в размере 49 тыс. руб., включив в него необходимые технические устройства и другие пользующиеся спросом товары. Данная мера позволит опекунам приобретать для ребёнка необходимые вещи.

Также процедура назначения пособия при усыновлении будет упрощена и переведена в автоматический режим. Дополнительно вводится обязательная оценка рыночной стоимости приобретаемого для сирот жилья, финансируемая из средств краевого бюджета.

Предполагается, что данный законопроект будет обсуждаться депутатами краевого парламента на октябрьском заседании.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.