В Прикамье отменят льготы по транспортному налогу для владельцев дорогих электрокаров Но освободят от его уплаты владеющих мощными авто ветеранов СВО

Константин Долгановский

Участники СВО получат право на налоговые послабления при владении автомобилями с повышенной мощностью. Законодательная инициатива губернатора Дмитрия Махонина была направлена на рассмотрение в Законодательное собрание Пермского края, сообщает Telegram-канал краевого парламента.

Предложенным законопроектом предлагается освободить ветеранов СВО и их жён (или мужей) от уплаты транспортного налога при владении автотранспортом, мощность которого не превышает 240 л.с. До этого момента налоговая льгота распространялась только на легковые автомобили, обладающие мощностью до 150 л.с. Данное преимущество доступно независимо от того, когда именно был заключён контракт на участие в СВО. Использовать льготу возможно с 2022 по 2025 год включительно, и только на одно транспортное средство.

Кроме того, проект закона предусматривает отмену действующих льгот по транспортному налогу для физических и юридических лиц, владеющих электромобилями, чья стоимость превышает 10 млн руб. По мнению разработчиков данного законопроекта, эта мера поможет снизить дефицит бюджета и установить единые налоговые условия для всех собственников дорогостоящих автомобилей, которые обычно причисляют к категории предметов роскоши.

Ожидается, что данный законопроект будет обсужден на октябрьской пленарной сессии краевого парламента.

