В парламенте Прикамья состоялись публичные слушания по бюджету на 2026-2028 годы Расходы сохранят социальную направленность

Олег Антонов

На площадке Законодательного собрания Прикамья 13 октября прошли публичные слушания по законопроекту о бюджете региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Он был внесён в парламент губернатором Дмитрием Махониным. Глава региона ранее отмечал, что бюджет края в предстоящем периоде остаётся социально ориентированным.

«Около 70% направим на социальные программы. Сохраняем все действующие меры социальной поддержки: льготы для участников и семей СВО, студенческий материнский капитал, пособия многодетным, малоимущим, молодым семьям и другим категориям граждан. Всего направим на них почти 190 млрд руб. — с учётом средств Социального фонда России», — подчеркнул губернатор.

Информацию о ключевых направлениях во время публичных слушаний представила министр финансов Пермского края Екатерина Тхор. По её словам, главный финансовый документ региона в следующую трёхлетку останется устойчивым и сбалансированным.

С учётом федерального софинансирования в 2026 году доходы составят 276,1 млрд руб., в 2027-м — 295,7 млрд руб., в 2028-м — 303,4 млрд руб. Расходы краевого бюджета запланированы в 2026 году в размере 302,8 млрд руб., в 2027-м — 319,1 млрд руб. и 313,9 млрд руб. в 2028 году. Плановый дефицит соответствует установленным Минфином РФ ограничениям и будет покрываться за счёт привлечения заёмных федеральных средств под ставку 3% и кредитов банков.

Проектом предусмотрено повышение оплаты труда работников бюджетной сферы указных категорий на 10,8% — более 48 тыс. врачей, учителей и работников культуры, повышение с 1 июля 2026 года оплаты труда для работников бюджетной сферы, не охваченных «майскими указами» президента, на 5,8% с учётом прогноза уровня инфляции.

Председатель краевого парламента Валерий Сухих обратил внимание, что определяющее значение в вопросе эффективности бюджета имеют социальные статьи расходов.

«Каждый восьмой рубль региональной казны в последующие три года планируется направить на развитие объектов социальной сферы: поликлиники, больницы, школы и другие образовательные учреждения. Практика показывает, что модернизация критически важной инфраструктуры в совокупности с обширной системой социальной поддержки напрямую ведёт к росту качества жизни в территориях региона», — сказал спикер.

Наибольший объём расходов будет направлен на сферу здравоохранения — 303,6 млрд руб. в течение трёх лет, включая средства ТФОМС и другие внебюджетные источники. За это время в Прикамье введут в эксплуатацию 15 объектов здравоохранения, около 8 млрд руб. будет ежегодно выделяться на лекарственное обеспечение населения. В сфере образования планируется построить 12 школ и 9 детских садов с привлечением средств инвестора, 23 объекта инфраструктуры СПО, отремонтировать 46 школ, 10 детских садов и 14 объектов СПО, а также закладываются средства на обновление 25 объектов вузов.

На развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2026-2028 годах направят 7,4 млрд руб., из которых 5 млрд — средства краевого бюджета. За это время будут обновлены порядка 220 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения в 21 муниципалитете, в Чайковском будет выполнена модернизация очистных сооружений, средства будут выделены в размере 2,5 млрд руб. субсидии из федерального и 1,7 млрд руб. регионального бюджетов. На переселение жителей аварийных домов направят 12 млрд руб., на строительство и обновление дорожной инфраструктуры — 79,7 млрд руб., на развитие пассажирского автомобильного транспорта — 17 млрд руб. В течение трёх лет региональные власти планируют газифицировать более 30 населённых пунктов.

В сфере культуры запланирован капитальный ремонт большого зрительного зала и фойе Театра-Театра, на эти цели из краевого бюджета выделят 1,6 млрд руб. На техническое оснащение сценического комплекса большого концертного зала ПДНТ «Губерния» выделят 192 млн руб., на ремонт фасада главного корпуса Пермского ТЮЗа — 36 млн руб.

Дотации муниципальным образованиям увеличат в среднем на 12,5%. На поддержку местных инициатив за 2026-2028 годы будет направлено 1,3 млрд руб.

Кроме того, в рамках публичных слушаний выступили профильные вице-премьеры и министры регионального правительства. Доклады о развитии отраслей представили заместители председателя Правительства региона Сергей Никифоров, Дмитрий Самойлов, Андрей Алякринский, Алексей Чибисов, Алексей Черников и Александр Борисов.

Публичные слушания являются обязательной процедурой в рамках бюджетного процесса. В них принимают участие представители общественных и профсоюзных организаций, органы власти, учёные-эксперты, депутаты краевого парламента и местных дум, члены молодёжного парламента и активные жители региона. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края.

