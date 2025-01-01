Алёна Бронникова В сфере детского отдыха в Пермском крае расширят господдержку Предприятия смогут использовать субсидии также для путёвок в профильные лагеря Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс в законодательное собрание региона законопроект об изменениях в сфере организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления. Как сообщается в telegram-канале краевого парламента, депутаты рассмотрят его на пленарном заседании в октябре.

Согласно опубликованному документу, основные полномочия в этой сфере предлагается от Минтруда и соцразвития Пермского края передать Минобрнауки Пермского края. При этом у минтруда остаются полномочия по организации и обеспечению отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, будет расширен перечень направлений господдержки. В частности, предприятиям, которые организуют отдых для детей своих сотрудников, будут получать субсидии не только для приобретения путёвок в загородные и санаторные лагеря, но и в детские специализированные (профильные) лагеря.

«Данная позиция обусловлена расширением сети таких лагерей на территории Пермского края и повышением спроса родителей, являющихся сотрудниками хозяйствующих субъектов, на организацию отдыха детей в организациях отдыха детей и их оздоровления такого типа», — сообщается в пояснительной записке.

Отмечается, что на территории региона в 2024-2025 годах функционировало 20 таких лагерей с охватом более 6 тыс. человек.

В случае принятия изменений, они вступят в силу с 1 января 2026 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.