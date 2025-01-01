Экс-депутат Пермского края Никита Белых подал иск к Минфину РФ на 10 млн рублей Дело начнут рассматривать в ноябре Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

newsko.ru

Свердловский районный суд Перми 17 октября рассмотрел в предварительном заседании иск бывшего депутата заксобрания и экс-вице-губернатора Пермского края Никиты Белых к Министерству финансов РФ. Подробности дела на сайте суда не раскрываются.

Заявление было зарегистрировано 6 июня. Два раза предварительное судебное слушание откладывалось для истребования доказательств. В качестве третьих лиц привлечены прокуратура, следователь по ОВД СУ СК России и СУ СК России по Кировской области, а также Управление Федерального казначейства по Пермскому краю.

По информации ТАСС, речь идёт об иске на сумму 10 млн руб. за моральный вред, нанесённый необоснованным уголовным преследованием. Рассмотрение по существу назначено на 14 ноября.

Напомним, Никита Белых, занимавший пост губернатора Кировской области, был задержан в 2016 году за взятку в 150 тыс. евро от гражданина Германии Юрия Судгаймера и приговорён к восьми годам строгого режима и штрафу 48 млн руб. Из колонии он вышел в июне 2024 года.

Помимо этого, в 2021 году на него завели уголовное дело по двум эпизодам превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Обвинения касались займов, которые «дочка» областного правительства АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» брала у «Уралхима», впоследствии обанкротилась, долги взыскал арбитражный суд, а Белых инкриминировали причинение ущерба региону более чем на 740 млн руб. Суд оправдал его по обоим эпизодам. Оспорить решение обвинению не удалось.

В начале 2025 года стало он отсудил рекордную сумму расходов, понесённых за услуги адвоката. Октябрьский районный суд города Кирова удовлетворил требования в 8,08 млн руб., потраченных на защиту в связи с незаконным уголовным преследованием.

После освобождения из колонии Белых трудоустроился на КФ «Пермская». На предприятии он занял пост заместителя гендиректора по корпоративным вопросам.

