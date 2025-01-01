В целях безопасности бывшего замгубернатора Белых отказались переводить в колонию в Прикамье Об этом сообщили во ФСИН Поделиться Твитнуть

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Бывшего губернатора Кировской области, экс-депутата парламента Пермского края и бывшего вице-губернатора Прикамья Никиту Белых, когда тот ещё отбывал наказание, не стали переводить в одну из прикамских колоний в целях безопасности. Об этом пишет perm.aif.ru.

В начале февраля 2018 года Никиту Белых осудили на 8 лет колонии строгого режима за взятку в 48,2 млн руб. Сначала чиновника отправили в колонию в Рязанской области, однако летом 2022 года перевели в СИЗО Кировской области в связи с новыми обвинениями. После этого адвокат экс-губернатор в октябре 2022 года обратился с заявлением во ФСИН. Защитник попросил перевести его подзащитного в Пермский край, где живут родственники заключённого: мать Зинаида Белых и двое сыновей. Но 9 января 2023 года из ведомства пришёл отказ.

Во ФСИН отметили, что для перевода нет оснований. Помимо этого, «перевод осуждённого Белых Н.Ю. для отбытия наказания в УФСИН России по Пермскому краю нецелесообразен в связи с поступлением информации о возможной угрозе личной безопасности осуждённому». Белых попытался оспорить это решение, но безуспешно.

Заключённому отказали три московских суда.

Напомним, в июне прошлого года Никита Белых вышел из колонии, отбыв восьмилетний срок за получение взятки в особо крупном размере на посту губернатора Кировской области. Его задержали в 2016 году, в 2018-м суд вынес приговор, а в 2021-м было возбуждено ещё одно уголовное дело — о превышении должностных полномочий. В июле 2024 года его оправдали по этому делу.

После освобождения он вернулся в Пермь и трудоустроился в АО «Кондитерская фабрика «Пермская» на пост заместителя гендиректора по корпоративным вопросам.

В середине этой недели стало известно, что Белых отсудил рекордную сумму, потраченную на адвоката в связи с незаконным уголовным преследованием, — 8,08 млн руб.

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