Алёна Бронникова Бывший замгубернатора Прикамья отсудил рекордную сумму, потраченную на адвоката Никите Белых возместят 8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

newsko.ru

Экс-губернатор Кировской области, экс-депутат Заксобрания Пермского края и бывший вице-губернатор Прикамья Никита Белых отсудил рекордную сумму расходов, понесённых за услуги адвоката. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Требования бывшего политика Октябрьский районный суд города Кирова удовлетворил 29 января. Потраченная на защиту в связи с незаконным уголовным преследованием сумма составила 8,08 млн руб.

По данным издания, речь идёт об уголовном деле по обвинению в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Суд оправдал Никиту Белых по обоим эпизодам, после чего вместе со своим адвокатом бывший вице-губернатор Прикамья подал гражданский иск на возмещение расходов. Адвокат посчитал количество своих посещений СИЗО, затраченных часов на ознакомление с материалами дела и тарифицировал с учётом заявленных Адвокатской палатой расценок на защиту.

Отмечается, что по первому уголовному делу у Никиты Белых имеется штраф в 46 млн руб., и те деньги, которые ему удалось отсудить на услуги адвоката, будут направлены на погашение этого штрафа.

В июне Никита Белых вышел из колонии, отбыв восьмилетний срок за получение взятки в особо крупном размере на посту губернатора Кировской области. Его задержали в 2016 году, в 2018-м суд вынес приговор, а в 2021-м было возбуждено ещё одно уголовное дело — о превышении должностных полномочий. В июле 2024 года его оправдали по этому делу.

После освобождения он вернулся в Пермь и трудоустроился в АО «Кондитерская фабрика «Пермская» на пост заместителя гендиректора по корпоративным вопросам .

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