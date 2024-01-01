Бывшего вице-губернатор Прикамья Никиту Белых оправдали по делу о злоупотреблении полномочиями Ранее он устроился на работу в Перми Поделиться Твитнуть

Никита Белых

Константин Долгановский

Экс-губернатора Кировской области, депутата Заксобрания Пермского края и экс-вице-губернатора Прикамья Никиту Белых оправдали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

На состоявшемся заседании суда в Кирове его адвокаты заявили, что он не изучал жилищное право в вузах, поэтому не мог знать, как совершать махинации в этой сфере. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В рамках этого процесса бывшего чиновника в декабре 2023 года приговорили к 2,5 года за злоупотребление полномочиями, но сразу же освободили в связи с истекшим сроком давности. Приговор обжаловали и сторона защиты, и прокуратура. В связи с этим процесс по делу возобновился в конце июня. Сам Белых на суде заявил, что уже нашел новую работу в Перми.

Как ранее писал «Новый компаньон», 21 июня Никита Белых вышел из колонии после восьмилетнего срока, который он отбывал за получение взятки в особо крупном размере, будучи губернатором Кировской области. Его задержали в 2016 году. Суд установил, что взятку в 150 тыс. евро ему дал гражданин Германии Юрий Судгаймер. В 2018-м суд приговорил экс-политика к восьми годам строгого режима и штрафу 48 млн руб. По этому уголовному делу срок заключения истёк 21 июня.

В отношении Белых в 2021 году было возбуждено ещё одно уголовное дело. Ему инкриминировались два эпизода превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий лицом, занимающим госдолжность РФ (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

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