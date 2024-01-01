Бывший вице-губернатор Прикамья Никита Белых выходит на новую работу Об этом он заявил на суде во время апелляции по делу о злоупотреблении полномочиями Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 28 июня, в Кирове проходит заседание суда по делу экс-губернатора Кировской области, бывшего депутата Заксобрания и экс-вице-губернатора Пермского края Никиты Белых. В рамках этого процесса бывшего чиновника в декабре 2023 года приговорили к 2,5 годам за злоупотребление полномочиями, но сразу же освободили в связи с истекшим сроком давности. Приговор обжаловали и сторона защиты, и прокуратура.

В ходе заседания он заявил, что с 8 июля выходит на новую работу, однако не уточнил подробности, передаёт РИА Новости.

На эту дату, 8 июля, суд отложил вынесение решения.

Напомним, 21 июня Никита Белых вышел из колонии после восьмилетнего срока, который он отбывал за получение взятки в особо крупном размере, будучи губернатором Кировской области. Его задержали в 2016 году. Суд установил, что взятку в 150 тыс. евро ему дал гражданин Германии Юрий Судгаймер. В 2018-м суд приговорил экс-политика к восьми годам строгого режима и штрафу 48 млн руб. По этому уголовному делу срок заключения истёк 21 июня.

Отметим, в отношении Белых в 2021 году было возбуждено ещё одно уголовное дело. Ему инкриминировались два эпизода превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий лицом, занимающим госдолжность РФ (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В декабре 2023 года суд вынес приговор по этому делу, по одному из эпизодов его освободили от наказания в связи с истечением срока давности, а по второму — оправдали.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.