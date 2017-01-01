Никита Белых: «Всё, не могу говорить» Экс-губернатор Кировской области приговорён к восьми годам колонии строгого режима

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Вчера, 1 февраля, Пресненский суд Москвы признал экс-губернатора Кировской области Никиту Белых виновным в получении взяток и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать Белых виновным по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и назначить ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф в размере 48 млн 21 тыс. руб», — цитирует издание судью Татьяну Васюченко.

«Срок исчислять с 1 февраля 2018 года, зачесть срок, проведенный под стражей», — добавила она

Также сообщается, что по одному из эпизодов получения взятки Никита Белых оправдан. Из обвинения был исключен квалифицирующий признак «вымогательство взятки». По словам судьи Татьяны Васюченко, судом не установлено действий со стороны Белых, которые могли бы причинить вред предприятиям области. Все сомнения трактуются в пользу подсудимого, отметила она.

Отметим также, что суд назначил Белых минимальное наказание, предусмотренное ч. 6 ст. 290 УК РФ. В приговоре отмечено, что суд критически оценил показания Белых и свидетелей защиты, которые говорят об уходе от уголовной ответственности подсудимого. «Белых давал подчиненным указания полностью содействовать [собственнику АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания» Юрию] Судгаймеру», — отмечается в приговоре. По словам судьи, «Судгаймер не настаивал на передаче денежных средств, а Белых не отказался от них».

Приговор экс-губернатору оглашался более 9,5 часов, из-за плохого самочувствия подсудимого суд сделал четыре перерыва.

Сообщается также, что сам Никита Белых не стал комментировать приговор. На вопрос журналистов о том, что он думает, бывший губернатор ответил: «Всё, не могу говорить».

Напомним, по версии следствия, в 2012-2016 годы Белых лично и через посредников получал взятки в особо крупном размере на общую сумму €400 тыс. за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории региона.

Гособвинение запросило для Никиты Белых наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 100 млн руб.

«Новый компаньон»