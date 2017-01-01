Никита Белых: «Мне абсолютно не стыдно за свою работу» Сегодня в Пресненском районном суде Москвы с последним словом выступил экс-губернатор Кировской области

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В своей заключительной речи Никита Белых рассказал о своей работе на посту губернатора Кировской области и выразил благодарность тем, «кто не отвернулся от него в этой ситуации».

«Должен сказать, что мне абсолютно не стыдно за свою работу. Это не означает, что всё было сделано или делалось идеально. Естественно, были ошибки, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. А я делал! Работал по 12-14 часов в сутки. Более 200 дней неиспользованного отпуска, тут показания свидетелей единодушны. Всё, что я делал, было направлено не на достижение каких-то личных корыстных целей — для зарабатывания денег точно нет смысла идти работать губернатором Кировской области. Я занимался предпринимательской деятельностью. Моей целью было показать, что власть может быть другой, нежели такой, как ее воспринимает значительная часть населения. Что власть может быть открытой, демократической, направленной на решение вопросов», — цитирует бывшего чиновника Медиазона.

Никита Белых указал также на нестыковки в действиях правоохранительных органов и попросил суд разобраться в этой ситуации. «Я прошу извинить тех, кто ждал сегодня политических заявлений — я не хочу этого делать. Я хочу одного: чтобы суд разобрался в ситуации и принял справедливое решение. Прошу вынести справедливое решение по моему делу и полностью меня оправдать», — заявил он.

Напомним, по версии следствия, в 2012-2016 годы Белых лично и через посредников получал взятки в особо крупном размере на общую сумму €400 тыс. за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории региона.

Гособвинение запросило для Никиты Белых наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 100 млн. руб.

Приговор экс-губернатору Кировской области будет вынесен 1 февраля 2018 года.





«Новый компаньон»