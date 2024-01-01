Алёна Бронникова Вышедший на свободу экс-депутат заксобрания Прикамья Никита Белых написал обращение В ближайшее время он не будет давать интервью Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Осуждённый за взятки бывший депутат Законодательного собрания Пермского края и экс-губернатор Кировской области Никита Белых, который 21 июня вышел на свободу, написал обращение, в котором рассказал о здоровье и дальнейших планах. Как сообщает telegram-канал SHOT, письмо он подготовил перед выходом из колонии.

«Сейчас я на свободе. Здоровье и самочувствие у меня нормальные. В дальнейших планах — приоритет семье, детям, работе. Кроме того, в Кировском областном суде продолжается производство по моему делу, в котором я должен принять участие», — рассказал он в письме.

Экс-чиновник отметил, что в ближайшее время не будет давать интервью и отвечать на вопросы. Он попросил отнестись к этому с пониманием, поскольку планирует провести время с близкими, заняться своим здоровьем и поработать с адвокатами. Он также обратил внимание, что за восемь лет многое изменилось, а он был ограничен в получении информации, поэтому ему предстоит ещё многое узнать.

Telegram-канал SHOT

Напомним, в 2016 году занимавшего губернаторский пост Никиту Белых задержали за получение взятки в особо крупном размере от гражданина Германии Юрия Судгаймера, который передал ему 150 тыс. евро. В 2018-м суд приговорил экс-политика к восьми годам строгого режима и штрафу 48 млн руб. По этому уголовному делу срок заключения истёк 21 июня.

Сегодня Белых вышел на свободу. Его близкие рассказали, что покидать Россию он не намерен, как и возвращаться в политику.

Другое уголовное дело в отношении Белых было возбуждено в 2021 году. Ему инкриминировались два эпизода превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий лицом, занимающим госдолжность РФ (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В декабре 2023 года суд вынес приговор по этому делу, по одному из эпизодов его освободили от наказания в связи с истечением срока давности, а по второму — оправдали. Прокуратура подала апелляцию жалобу. Её рассмотрение назначено на 28 июня.





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