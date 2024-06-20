Алёна Бронникова

Экс-депутат ЗС Прикамья Никита Белых не планирует уезжать из России

После отбывания наказания в колонии за взятки 21 июня он вышел на свободу

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Никита Белых первым публично заподозрил наличие угроз для бюджета Пермского края

  Игорь Катаев
newsko.ru

Вышедший на свободу бывший депутат Законодательного собрания Пермского края и бывший губернатор Кировской области Никита Белых не собирается уезжать из России. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщили близкие экс-чиновника.

По их словам, планов у Белых после освобождения «громадьё», но перед этим он займётся восстановлением здоровья. «Судя по всему, Никита Белых займётся наукой. Он давно заявил, что в политику не вернётся и хочет делать что-то полезное», — информирует издание.

Напомним, в 2016 году занимавшего губернаторский пост Никиту Белых задержали за получение взятки в особо крупном размере от гражданина Германии Юрия Судгаймера, который передал ему 150 тыс. евро. В 2018-м суд приговорил экс-политика к восьми годам строгого режима и штрафу 48 млн руб. По этому уголовному делу срок заключения истёк 21 июня. Сегодня адвокат Белых сообщил, что его подопечный вышел на свободу.

Другое уголовное дело в отношении бывшего чиновника было возбуждено в 2021 году. Ему инкриминировались два эпизода превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий лицом, занимающим госдолжность РФ (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По мнению следствия, в 2015 году Белых поспособствовал заключению двух договоров займа на 320 млн руб. каждый, которые взяла 100-процентная «дочка» областного правительства — АО КРИК. Деньги госкорпорация вернуть не смогла и в итоге обанкротилась. Компенсировать ущерб пришлось из регионального бюджета. Белых вины не признал.

В декабре 2023 года Октябрьский районный суд Кирова вынес приговор по второму уголовному делу, по одному из эпизодов его освободили от наказания в связи с истечением срока давности, а по второму — оправдали. Прокуратура подала апелляцию жалобу. Её рассмотрение назначено на 28 июня.

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