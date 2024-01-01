Экс-депутата заксобрания Прикамья Никиту Белых освободят из колонии 21 июня Он отбывает наказание в Рязанской области Поделиться Твитнуть

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Кировский областной суд перенёс рассмотрение апелляционных жалоб и представления прокуратуры на приговор в отношении бывшего губернатора Кировской области и экс-депутата заксобрания Пермской области Никите Белых. Речь идёт о деле АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (АО КРИК).

По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», новое заседание состоится 28 июня, и оно назначено как раз через неделю после истечения срока наказания экс-чиновнику. Его должны выпустить из колонии 21 июня.

В декабре прошлого года Октябрьский районный суд Кирова вынес приговор по второму уголовному делу в отношении Белых. По одному из эпизодов политика освободили от наказания в связи с истечением срока давности, а по второму эпизоду он оправдан.

Данное уголовное дело в отношении Никиты Белых было возбуждено в 2021 году. Белых инкриминировались два эпизода превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий лицом, занимающим госдолжность РФ (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Следователи считают, что в 2015 году Белых поспособствовал заключению двух договоров займа на сумму 320 млн руб. каждый, которые взяла 100-процентная «дочка» областного правительства — АО КРИК. Деньги госкорпорация вернуть не смогла и в итоге обанкротилась. Компенсировать ущерб пришлось из регионального бюджета. Гособвинение требовало приговорить Белых к 12 годам лишения свободы, а также к запрету работы на госслужбе сроком на 3 года и штрафу более 48 млн руб., с зачётом уже отбытого наказания в исправительной колонии. Сам бывший чиновник вины не признавал.

Никита Белых отбывает наказание по первому приговору в ИК №5 (село Клекотки Рязанской области). В 2016 году его задержали за получение взятки в особо крупном размере от гражданина Германии Юрия Судгаймера, который передал ему 150 тыс. евро. В 2018-м суд приговорил экс-политика к восьми годам строгого режима и штрафу 48 млн руб. По этому уголовному делу срок заключения Никиты Белых истекает в 2024 году.

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