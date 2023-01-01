Прокуратура потребовала приговорить Никиту Белых к 12 годам колонии И зачесть уже отбытое им наказание Поделиться Твитнуть

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В Кирове государственный обвинитель прокуратуры Кировской области, выступая в прениях на судебном процессе по уголовному делу бывшего губернатора региона Никиты Белых, потребовал признать его виновным в злоупотреблении и превышении должностными полномочиями и приговорить к 12 годам лишения свободы, к запрету работы на госслужбе сроком на 3 года и штрафу более 48 млн руб., с зачётом уже отбытого наказания в исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Уголовное дело о злоупотреблении возбудили в 2021 году, когда Белых уже отбывал 8-летний срок за взятку. Слушания начались в 2022-ом. По версии следствия, в 2015 году Никита Белых поспособствовал заключению договора займа на сумму в несколько сотен миллионов рублей АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» с одной из компаний области. Деньги госкорпорации не вернули, от чего та обанкротилась. Компенсировать урон пришлось из областного бюджета. Сам Никита Белых вины не признаёт.

Кандидат экономических и исторических наук Никита Белых был губернатором и председателем правительства Кировской области с 2009 по 2016 год.

До этого был депутатом Законодательного собрания Пермской области. В 2004—2005 годах работал заместителем губернатора Пермской области. В 2005—2008 годах — лидер партии «Союз правых сил», с 2004 года входил в состав Федерального политического совета этой партии.

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