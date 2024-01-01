Экс-депутат заксобрания Прикамья Никита Белых вышел на свободу Он отбывал наказание в Рязанской области Поделиться Твитнуть

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Осуждённый на восемь лет за взятки экс-депутат Законодательного собрания Пермского края и бывший глава Кировской области Никита Белых 21 июня вышел на свободу. Об этом «РИА Новости» сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

Напомним, в 2016 году Никиту Белых, занимавшего губернаторский пост, задержали за получение взятки в особо крупном размере от гражданина Германии Юрия Судгаймера, который передал ему 150 тыс. евро. В 2018-м суд приговорил экс-политика к восьми годам строгого режима и штрафу 48 млн руб. По этому уголовному делу срок заключения Никиты Белых истёк сегодня.

Другое уголовное дело в отношении Никиты Белых было возбуждено в 2021 году. Белых инкриминировались два эпизода превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий лицом, занимающим госдолжность РФ (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Следователи считают, что в 2015 году Белых поспособствовал заключению двух договоров займа на 320 млн руб. каждый, которые взяла 100-процентная «дочка» областного правительства — АО КРИК. Деньги госкорпорация вернуть не смогла и в итоге обанкротилась. Компенсировать ущерб пришлось из регионального бюджета. Гособвинение требовало приговорить Белых к 12 годам лишения свободы, с зачётом уже отбытого наказания в исправительной колонии. Сам бывший чиновник вины не признавал.

В декабре прошлого года Октябрьский районный суд Кирова вынес приговор по второму уголовному делу в отношении Белых. По одному из эпизодов политика освободили от наказания в связи с истечением срока давности, а по второму эпизоду он оправдан.

Прокуратура подала апелляционную жалобу. Её рассмотрение назначено на 28 июня.

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