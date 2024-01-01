Бывший вице-губернатор Прикамья Никита Белых трудоустроился на кондитерскую фабрику Он занял пост заместителя гендиректора Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Экс-губернатор Кировской области, бывший депутат Заксобрания Пермского края и экс-вице-губернатора Прикамья Никита Белых начал работать в АО «Кондитерская фабрика «Пермская».

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на информированный источник, экс-чиновник занял на предприятии должность заместителя гендиректора по корпоративным вопросам.

Никита Белых 21 июня вышел из колонии после восьмилетнего срока, который он отбывал за получение взятки в особо крупном размере будучи губернатором Кировской области. Его задержали в 2016 году. Суд установил, что взятку в 150 тыс. евро ему дал гражданин Германии Юрий Судгаймер. В 2018-м суд приговорил экс-политика к восьми годам строгого режима и штрафу 48 млн руб. По этому уголовному делу срок заключения истёк 21 июня.

В отношении Белых в 2021 году было возбуждено ещё одно уголовное дело. Ему инкриминировались два эпизода превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий лицом, занимающим госдолжность РФ (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Однако в начале июля бывшего вице-губернатора Прикамья оправдали по этому делу. На суде Белых заявил, что уже нашёл новую работу в Перми.

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