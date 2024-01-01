Алёна Бронникова Оправдательный приговор вице-губернатору Прикамья устоял в кассации Представление прокуратуры суд оставил без удовлетворения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе оправдательный приговор экс-губернатору Кировской области, который также в разные годы был депутатом парламента и вице-губернатором Прикамья, Никите Белых, вынесенный апелляционным судом. Как сообщил «Коммерсантъ-Прикамью» источник, знакомый с процессом, кассационное представление прокуратуры Кировской области судья оставил без удовлетворения.

Уголовное дело в отношении Никиты Белых было возбуждено в 2021 году. Ему инкриминировались два эпизода превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий лицом, занимающим госдолжность РФ (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным издания, обвинения касались займов, которые «дочка» областного правительства АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» брала у «Уралхима». Организация обанкротилась, долги взыскал арбитражный суд, Белых инкриминировали причинение ущерба региону более чем на 740 млн руб.

В декабре прошлого года Октябрьский районный суд оправдал его по одному из обвинений, признал виновным во втором, приговорив к 2,5 года колонии, но экс-политика освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Прокуратура внесла апелляционное представление, но в июле текущего года Кировский областной суд полностью оправдал его.

Напомним, в июне 2024 года Никита Белых вышел из колонии, где он отбывал наказание за получение взятки в особо крупном размере, будучи губернатором Кировской области. Его задержали в 2016 году, было установлено, что взятку в 150 тыс. евро ему дал гражданин Германии Юрий Судгаймер, а в 2018-м суд приговорил экс-политика к восьми годам строгого режима и штрафу 48 млн руб.

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