Определён подрядчик по благоустройству ипподрома в посёлке Ферма в Прикамье

Фото: Федерация конного спорта Пермского края

ГБУ ДО ПК «СШОР «Старт» заключило контракт на выполнение работ по благоустройству ипподрома в п. Ферма в Прикамье (ул. Заводская, 3). Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, победителем открытого электронного конкурса стал крупный подрядчик АО «Уралмостострой».

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 263 млн руб. На участие в конкурсе поступило семь заявок. В том числе, участники предлагали выполнить работы за 260 млн, 259 млн и 253 млн руб. «Уралмостострой» согласился на работы по максимальной цене. Комиссия по оценке заявок присвоила АО наибольшее количество баллов (97,6).

Напомним, подрядчик должен демонтировать дренажную систему, выполнить инженерную подготовку и земляные работы, а затем приступить к благоустройству конкурного поля, беговой (призовой) и технической дорожек, обустроить с них съезды, тротуары и установить ограждения. Срок выполнения работ — 278 календарных дней, срок исполнения контракта — 319 календарных дней.

Ранее «Новый компаньон» писал, что АО «Уралмостострой» был выбран подрядчиком также в конкурсах по строительству второй очереди моста через Егошиху, дороги до лыжно-биатлонного комплекса «Пермские медведи» и по капитальному ремонту автодороги на ул. Васильева в Перми.

