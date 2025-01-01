Благоустройство конного клуба на станции Ферма в Прикамье оценили в 263 млн рублей Работы рассчитаны на девять месяцев Поделиться Твитнуть

Фото: Федерация конного спорта Пермского края

ГКУ «Центр организации закупок» ищет подрядчика для благоустройства конкурного поля, разминочных и беговых дорожек в п. Ферма Пермского округа по адресу: ул. Заводская, 3. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 263 млн руб.





Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо демонтировать дренажную систему, выполнить инженерную подготовку и земляные работы, а затем приступить к благоустройству конкурного поля, беговой (призовой) и технической дорожки, обустроить с них съезды, тротуары и установить ограждения.





Все работы должны быть выполнены в течение 278 календарных дней, срок исполнения контракта — 319 календарных дней c даты его заключения.





Заявки принимаются до 2 октября, итоги будут подведены 7 октября 2025 года.

Ранее «Новый компаньон» также писал, что в Гайнах (Пермский край) возобновились строительные работы по возведению межшкольного стадиона.





