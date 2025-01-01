В Прикамье достроят стадион, возведение которого началось десять лет назад Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

В Гайнах (Пермский край) возобновились строительные работы по возведению межшкольного стадиона. Об этом сообщили в Министерстве спорта Прикамья.

В ведомстве напомнили, что реализация этого проекта началась около десяти лет назад, однако из-за недобросовестного подхода предыдущего подрядчика строительство так и не было завершено. В текущем году, благодаря программе, финансируемой краевым министерством спорта, муниципальное образование получило необходимые ресурсы для окончания строительства.

Новый подрядчик уже приступил к обустройству беговых дорожек и подготовке основания для футбольного поля. Согласно условиям контракта, все строительные работы должны быть завершены до конца 2025 года.

Помимо стадиона, в Гайнах существует ещё один проблемный объект — физкультурно-оздоровительный комплекс. Муниципалитету также были выделены средства на проведение капитального ремонта данного объекта, и подрядная организация уже приступила к работам.

