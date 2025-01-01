В Перми определили подрядчика строительства второй очереди моста через Егошиху Им стало АО «Уралмостострой» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Перми определили подрядчика строительства второй очереди моста через р. Егошиху на ул. Революции с выходом на б. Гагарина. В краевом минзакупок изданию «Коммерсант-Прикамье» сообщили, что работами займётся АО «Уралмостострой».

Компания оценила работу свою в 1,7 млрд руб. при максимальной цене в 1,8 млрд руб.





Напомним , после завершения второй очереди общая длина моста составит 257 м. Число полос движения увеличится с четырёх до шести. Проект разработала пермская «Научно-исследовательская и проектная лаборатория транспортных сооружений и мостов».





Начало работ запланировано на 22 сентября этого года, а завершение — на 21 октября 2027 года. Максимальная цена контракта — 1,85 млрд руб. Итоги тендера объявят 1 сентября.





Кроме того, в июне Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект реконструкции второй очереди моста. Заказчиком выступило КГБУ «УАДиТ Пермского края».

