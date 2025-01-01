Строительство второй очереди моста через Егошиху в Перми оценили в 1,8 млрд рублей Объект планируется завершить к октябрю 2027 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Перми объявлен тендер на строительство второй очереди моста через р. Егошиху на ул. Революции с выходом на б. Гагарина. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, после завершения второй очереди общая длина моста составит 257 м. Число полос движения увеличится с четырёх до шести. Проект разработала пермская «Научно-исследовательская и проектная лаборатория транспортных сооружений и мостов».

Начало работ запланировано на 22 сентября этого года, а завершение — на 21 октября 2027 года. Максимальная цена контракта — 1,85 млрд руб. Итоги тендера объявят 1 сентября.

Напомним, в июне Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект реконструкции второй очереди моста. Заказчиком выступило КГБУ «УАДиТ Пермского края».

В начале года в бюджет региона были заложены дополнительные средства на развитие дорожной инфраструктуры. В том числе, 1,7 млрд руб. выделено на вторую очередь моста по ул. Революции.

