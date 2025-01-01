Алёна Бронникова Проект реконструкции улицы Революции в Перми прошёл госэкспертизу На работы запланировано 1,7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Госэкспертиза 17 июня выдала положительное заключение на проект реконструкции ул. Революции в Перми. Согласно информации, опубликованной на сайте ЕГРЗ, речь идёт о второй очереди моста через Егошиху.

Проектную документацию подготовила компания из Перми ООО «Научно-исследовательская и проектная лаборатория транспортных сооружений и мостов». Заказчиком является КГБУ «УАДиТ Пермского края».

В начале года в краевом бюджете на ближайшие три года были запланированы дополнительные средства на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры, в том числе 1,7 млрд руб. — на строительство второй очереди путепровода по ул. Революции в районе средней дамбы на территории регионального центра.

Проект второй очереди развязки с выездом к бульвару Гагарина был актуализирован. В планах — расширить проезжую часть, протяжённость которой составляет 257 м, с четырёх до шести полос — по три в каждую сторону.

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