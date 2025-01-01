Определён подрядчик строительства дороги до лыжно-биатлонного комплекса «Пермские медведи» Им стало АО «Уралмостострой» Поделиться Твитнуть

Подрядчиком строительства подъездной дороги до лыжно-биатлонного комплекса «Пермские медведи», расположенного на ул. Спортивная, 22, стало АО «Уралмостострой». Об этом «Новому компаньону» сообщили в министерстве закупок Пермского края.

Цена контракта — 458 млн руб.





Напомним , проект строительства предусматривает планировку территории в 16,8 тыс. га и её межевания. Работы проведут в два этапа — сначала подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию, а затем приступить к строительным работам. Сообщается, что подъездная дорога будет содержать две полосы в обе стороны, её ширина — 11 м. На участке также появится трёхметровый тротуар.





Согласно техзаданию, проектные изыскания и разработку проекта строительства начнут 1 октября 2025 года, сдать документацию необходимо до 1 июля 2026 года. Строительно-монтажные работы должны закончиться 10 декабря 2026 года. Срок окончания исполнения контракта — не позднее 18 декабря 2027 года.

