Строительство подъезда к биатлонному комплексу «Пермские медведи» оценили в 458 млн рублей Деньги выделят из городского и краевого бюджета Поделиться Твитнуть

Фото: Минспорта Пермского края

МКУ «Пермблагоустройство» объявило конкурс на поиск подрядчика для строительства подъездной дороги к лыжно-биатлонному комплексу по ул. Спортивной, 22 («Пермские медведи»). Проектная документация была опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) стоимость контракта — 458,7 млн руб. Источник финансирования — краевой и городской бюджет. Работы проведут в рамках муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми».





Проект строительства предусматривает планировку территории в 16,8 тыс. га и её межевания. Работы проведут в два этапа — сначала подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию, а затем приступить к строительным работам. Сообщается, что подъездная дорога будет содержать две полосы в обе стороны, её ширина — 11 м. На участке также появится трёхметровый тротуар.





Согласно техзаданию, проектные изыскания и разработку проекта строительства начнут 1 октября 2025-го, сдать документацию необходимо до 1 июля 2026 года. Строительно-монтажные работы должны закончиться 10 декабря 2026 года. Срок окончания исполнения контракта — не позднее 18 декабря 2027 года.





Заявки принимаются до 15 сентября. Итоги подведут 18 сентября.

