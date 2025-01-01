Алёна Бронникова Улицу Васильева в Перми отремонтируют за 134 млн рублей Работы должны быть выполнены за 30 дней Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «Пермблагоустройство» заключило контракт с АО «Уралмостострой» на выполнение ремонта автомобильной дороги по ул. Васильева. Участок между улицами Героев Хасана и Карпинского обновят за 134,3 млн руб.

Как указано на сайте госзакупок, на участие в конкурсной процедуре поступило две заявки. Участники предложили выполнить работы по начальной цене контракта. Победителем была выбрана организация, набравшая 100 баллов по оценке комиссии.

Подрядчик должен будет в течение 30 рабочих дней обновить покрытие проезжей части, обустроить обочины и водоотводные лотки. Объём выполняемых работ — 47,1 тыс. кв. м. Длина участка составляет 4,4 тыс. м, ширина — 10-11 м.

Ранее власти отчитались о досрочном завершении в Перми ремонта 16 из 17 участков по проекту «Инфраструктура для жизни», в частности, ул. Леонова на участке между улицами Рязанской и Свиязева, а также ул. Ленина от пл. Гайдара до вокзала Пермь II.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.