Ещё два участка дорог отремонтированы в Перми

Администрация Перми

В Индустриальном районе Перми завершился ремонт улицы Леонова — от Рязанской до Архитектора Свиязева. Работы проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает администрация Перми.

Подрядчики обновили асфальт, заменили бордюры, частично восстановили тротуары, нанесли свежую разметку и установили новые дорожные знаки, заменив устаревшие. Общая площадь обновлённого участка — более 18 тысяч квадратных метров, протяжённость — 780 метров.

В Дзержинском районе также завершился ремонт улицы Ленина — от площади Гайдара до вокзала «Пермь-II». Здесь уложили новое дорожное покрытие, частично обновили тротуары и нанесли разметку. Площадь работ составила около 6,5 тысяч квадратных метров, длина — примерно 520 метров.





Всего в этом году в рамках проекта «Инфраструктура для жизни» в Перми досрочно отремонтировали 16 из 17 запланированных участков. Последний — улица Тургенева от Макаренко до Дружбы — будет готов до конца 2025 года.

