Для застройки Разгуляя в Перми изымут участок площадью почти 0,2 га Участок находится на пересечении улиц Ленина и Клименко

В Перми для комплексного развития территории Разгуляй изымут земельный участок на пересечении улиц Ленина и Клименко, по адресу: ул. Ленина, 5. Соответствующее распоряжение опубликовало краевое правительство.

Министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности поручено организовать работы по оценке рыночной стоимости участка и заключить соглашение об изъятии с его правообладателем.

Согласно публичной кадастровой карте, участок в данный момент пустует. Его площадь составляет почти 0,2 га. Кадастровая стоимость — 20,7 млн руб. Разрешённое использование — под многоквартирные жилые дома.

О планах застройки м/р Разгуляй в Перми сообщалось ещё несколько лет назад. Изначально площадь участка составляла 3,8 га. В начале января 2023 года власти распорядились изъять у 32 владельцев участки с 33 стоящими на них гаражами, а также частный склад и строения бывшей мебельной фабрики у КРПК.

В конце августа 2025 года стало известно, что участок в м/р Разгуляй готовят выставить на торги под застройку. Площадь планируемой реновации увеличилась. Торги по определению подрядчика планируют провести до конца 2025 года.

