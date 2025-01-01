Торги на право КРТ в Разгуляе в Перми проведут до конца года Вскоре будут разработаны концепция и план работ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края рассказали сайту perm.aif.ru подробности КРТ в м/р Разгуляй в Перми.

В ведомстве отметили, что предельные параметры строительства, в том числе этажность объектов капитального строительства будет соответствовать требованиям, режимам использования и градостроительным регламентам, которые находятся в проработке.





Также в рамках КРТ реконструируют трамвайный мост, работы согласуют с Госинспекцией по охране объектов культурного наследия.





«На данный момент администрация Ленинского района проводит работу по постановке на учёт муниципального имущества. После этого будут разработаны концепция и план работ, и будут известны сроки», — добавили в ведомстве.





Торги по определению подрядчика проведут до конца 2025 года.

