Участок в микрорайоне Разгуляй в Перми готовят к комплексному развитию Вскоре начнётся разработка концепции КРТ

Фото: тг-канал Павел Черепанов

Власти начали готовить территорию в м/р Разгуляй к комплексному развитию. Как сообщает депутат заксобрания Прикамья и советник губернатора по строительству Павел Черепанов, проект предусматривает улучшение городской среды с учётом исторических особенностей района, а также повышение качества жизни населения.

Сообщается, что будущий застройщик должен расселить и снести аварийные дома, изъять и демонтировать нежилые здания, создать помещение для школы искусств площадью минимум 1112 квадратных метров, а также общественного центра площадью не менее 70 «квадратов». Кроме того, девелопер сформирует улично-дорожную сеть.





Черепанов добавил, что впереди ждёт «большой период подготовки документации и разработки концепции» проекта.





«Уверен, что когда проект будет реализован, он станет новой современной территорией около природного ландшафта», — сообщил Павел Черепанов.

