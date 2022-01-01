Правительство Прикамья распорядилось изъять несколько участков в Разгуляе Площади изымаются для реализации проектов комплексного развития территории Поделиться Твитнуть

Для комплексного развития территории микрорайона Разгуляй в Перми правительство Пермского края издало распоряжение об изъятии нескольких земельных участков и находящихся на них строений. Документ опубликован на сайте кабмина.

У 32 частных владельцев изымаются два участка площадью 1,3 тыс. кв. м, занятые 33 гаражами-боксами. Они располагаются севернее квартала №41 и по ул. Петропавловской, 1аа. У Корпорации развития Пермского края изымаются два участка площадью 9,7 тыс. кв м со строениями бывшей мебельной фабрики. Также под изъятие попадает склад на ул. Петропавловской (владелец Сергей Некрасов) и арендуемый ОАО «МРСК Урала» участок площадью в 576 кв. м.

Напомним, в январе 2022 года правительство Пермского края издало распоряжение о комплексном развитии территории нежилой застройки в микрорайоне Разгуляй Ленинского района Перми. Речь шла об участке площадью 2,4 га, где планируется построить новую сцену Театра оперы и балета.

Позднее было принято решение о комплексном развитии территории (КРТ) в м/р Разгуляй площадью 3,8 га между улицами Петропавловской и Фрезеровщиков.

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