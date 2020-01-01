В Разгуляе планируется снести 31 гараж и пять хозяйственных построек Ещё шесть строений предполагается реконструировать Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Пермского края издало распоряжение о комплексном развитии территории нежилой застройки в микрорайоне Разгуляй Ленинского района Перми. Речь идёт об участке площадью 2,4 га, где планируется построить новую сцену Театра оперы и балета.

Реализация решения о комплексном развитии территории поручена управлению капитального строительства Пермского края. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2028 года.

Распоряжением предписано установить сведения о местоположении и границах нежилой застройки на участке, составить перечень объектов капитального строительства и основных видов разрешённого использования участков и объектов капстроя.

В Разгуляе предполагается снести 31 гаражный бокс и пять хоззданий. Ещё шесть построек подлежат реконструкции.

Напомним, в ноябре 2021 года Пермская комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела заявление АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) об установлении на карте градостроительного зонирования новой территории комплексного развития в микрорайоне Разгуляй. Комиссия поддержала инициативу КРПК. При этом никакие вопросы о сносе зданий не рассматривались, речь шла об обсуждении возможности комплексного решения по обновлению территории в микрорайоне Разгуляй.

В ведомстве подчеркнули, что все проекты обновления Разгуляя будут обсуждаться с представителями профессионального сообщества.

«Концепция развития этой территории будет учитывать особенности, связанные с близостью объектов культурного наследия, и строительство в микрорайоне нового здания Театра оперы и балета, а также впишет эти кварталы в единое культурно-рекреационное пространство от Северной дамбы до «Завода Шпагина» и Речного вокзала, — отмечали тогда в КРПК. — Любые проектные решения будут учитывать наличие в микрорайоне памятников архитектуры, зданий с характерными историческими особенностями и средовых зданий».

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