Территорию пермского микрорайона Разгуляй начали готовить к комплексной застройке С инициативой выступила Корпорация развития Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела заявление АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) об установлении на карте градостроительного зонирования новой территории комплексного развития в микрорайоне Разгуляй. Как сообщили в пресс-службе корпорации, комиссия поддержала инициативу КРПК, и теперь проект будет направлен на публичные слушания.

При этом, как пояснили в Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, никакие вопросы о сносе домов не рассматривались, речь идёт об обсуждении возможности комплексного решения по обновлению территории в микрорайоне Разгуляй.

В ведомстве подчеркнули, что все проекты обновления Разгуляя будут обсуждаться с представителями профессионального сообщества.

«Концепция развития этой территории будет учитывать особенности, связанные с близостью объектов культурного наследия, и строительство в микрорайоне нового здания Театра оперы и балета, а также впишет эти кварталы в единое культурно-рекреационное пространство от Северной дамбы до «Завода Шпагина» и Речного вокзала, — отметили в КРПК. — Любые проектные решения будут учитывать наличие в микрорайоне памятников архитектуры, зданий с характерными историческими особенностями и средовых зданий».

Напомним, в конце 2020 года были внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ в части комплексного развития территорий. Поправки позволяют применять подход для территорий жилой и нежилой застройки, а также развивать незастроенные площадки и те, что находятся в частной собственности. Инициировать реализацию проектов КРТ смогут и органы власти, и собственники земельных участков. Законодательство даёт каждому региону возможность разработать собственные подходы для реализации проектов комплексного развития. Операторами по реализации проектов КРТ в Прикамье определены АО «Корпорация развития Пермского края» и АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК).

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