Мария Сыропятова Участок в 3,8 га на Разгуляе планируют отдать под комплексное развитие Срок исполнения решения — 5 лет Поделиться Твитнуть

Подготовлен проект распоряжения о принятии решения о комплексном развитии территории (КРТ) в м/р Разгуляй в Перми. Документ опубликован на сайте краевого минимущества. Планируется отдать 3,8 га между улицами Петропавловской и Фрезеровщиков под нежилую застройку.

Пока на этом участке расположены, в основном, капитальные гаражи. Их, согласно перечню, приложенному к проекту распоряжения, планируется снести. Для данных участков планируется установить виды разрешённого использования: для занятий спортом, благоустройство территории, улично-дорожной сети и коммунальное обслуживание. Предельный срок реализации проекта — 5 лет.

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