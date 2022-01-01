Мария Сыропятова В Дзержинском районе Перми установят границы трёх зон комплексного развития территории Все они расположены между микрорайоном Парковый и рекой Камой Поделиться Твитнуть

Краевое минимущество предлагает установить в Перми границы ещё трёх зон комплексного развития территории (КРТ). Об этом рассказали на комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Перми.

Все зоны находятся в Дзержинском районе между Парковым и рекой Камой, а также рекой Мулянка и железнодорожным вокзалом «Пермь-II». В краевом минимущества считают, что установление границ территорий комплексного развития станет стимулом для собственников по совместной реконструкции своих участков.

«Данная территория располагает к развитию с точки зрения жилых функций, — отметил главный архитектор Пермского края, замминистра краевого минимущества Артём Габдрахманов. — Есть потенциал с точки зрения муниципальных и земель с не разграниченной собственностью. Наблюдаем консолидации земельных участок со стороны собственников».

Главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин попросил уточнить, почему создается три зоны КРТ, а не одна.

«Не создаем ограничений для правообладателей, — ответил Артём Габдрахманов. — После чего правообладатели вправе выйти с инициативой и договоров КРТ».

Проект направлен комиссией по подготовке правил землепользования и застройки на утверждение.

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