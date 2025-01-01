На реконструкцию улиц Мира и Революции в Перми выделят 5,6 млрд рублей Средства предусмотрены на три года в краевом бюджете Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Реконструкция улиц Мира и Революции в Перми в течение трёх лет может обойтись краевому бюджету в 5,6 мрлд руб. В рамках перераспределённых полномочий от органов местного самоуправления проектом бюджета Прикамья из краевой казны предлагается выделить в 2026 году 2 млрд руб., в 2027-м — 2,3 млрд, в 2028-м — 1,3 млрд руб.

В адресной инвестиционной программе отмечается, что строительство моста через Егошиху по проекту обновления ул. Революции будет завершено в 2027 году — в 2026-м направят 1 млрд руб., а в 2027-м — 348 млн. Остальные средства, планируемые в бюджете, выделят на обновление ул. Мира на участке от пересечения улиц Мира, Стахановской и Карпинского до ш. Космонавтов (3,9 км), срок завершения работ — 2028 год.

По направлению «Развитие транспортной системы» из краевого бюджета также выделят 1,4 млрд руб. на реализацию концессионного соглашения по мосту через Чусовую в Перми, в том числе из дорожного фонда — 149,3 млн. В 2027 году предусмотрено 475,4 млн руб., в 2028-м — 994,3 млн.

По ещё одной концессии, реализуемой в Перми, в краевом бюджете запланировано 1,7 млрд руб. Речь идёт о соглашении с ООО «Мовиста регионы Пермь» по реконструкции трамвайной сети. Объём средств определён на основании соглашения с учётом планируемых изменений.

«Исполнение обязательств по концессионному соглашению по комплексному развитию городского электрического наземного транспорта Перми от 8 ноября 2022 года, в части платы концендента в 2026 году — 515,9 млн руб., в 2027 году — 613,4 млн руб., в 2028 году — 642,5 млн руб. при первоначальном плане на 2025 год — 443,1 млн руб., исходя из паритетных условий софинансирования данных расходов из бюджета Перми», — сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета на 2026-2028 годы.

Напомним, в сентябре «Мовиста» приступил к работам на ул. Белинского. Для обеспечения безопасности на участке были введены временные ограничения до 31 декабря 2025 года.

По работам на Чусовском мосту в начале октября власти сообщали, что на старом мосту приступили к демонтажу плит, работа будет идти от пятой опоры до первой. Параллельно усиливают пролётные строения 2-3 и 3-4, на парковке у кладбища «Банная гора» уложен нижний слой асфальта, обустроен заезд к погосту и тротуары, на участке вблизи поворота на Чусовской водозабор заасфальтирован участок, идёт подготовка к укладыванию второго слоя асфальта, а также обновлено покрытие на ул. Корсуньской.

Строительство мостового перехода через Егошиху началось в сентябре. На Средней дамбе приступили к первому этапу работ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.