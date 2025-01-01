Алёна Бронникова Ограничения на улице Белинского в Перми ввели до конца года На участке от Сибирской до Куйбышева обновляют трамвайные пути Поделиться Твитнуть

Временные ограничения движения для всех видов транспортных средств на участке ул. Белинского от ул. Сибирской до ул. Куйбышева введены с 9 сентября до 23 часов 31 декабря 2025 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте краевого минтранса.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения во время работ по реконструкции трамвайных путей. Работы выполняет «Мовиста регионы Пермь».

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Работы по реконструкции трамвайных путей на ул. Белинского в рамках масштабной программы модернизации трамвайной сети Перми стартовали 8 сентября. На участке заменят основание трамвайного полотна, рельсошпальную решётку и модернизируют контактную сеть. Бетонные шпалы и усовершенствованный тип креплений увеличат срок эксплуатации объекта, а применение резиновых прокладок, шумопоглощающих матов и сварки стыков обеспечит более плавный ход трамваев и снизит уровень производимого шума.

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Для обособления путей будет установлен бордюрный камень. Для пассажиров построят новые посадочные платформы на остановке «Ул. Белинского».

Фото: Министерство транспорта Пермского края

На период работ трамвай № 8 временно изменит схему движения, проходя по улицам Куйбышева и Революции. Для проезда до ул. Сибирской предлагается воспользоваться трамваем № 6, а также автобусными маршрутами № 4, 33 и 71. Из-за закрытия участка от остановки «Пл. Карла Маркса» до Комсомольской пл. автобусы № 1, 4, 5 и 61 будут следовать по улицам Чернышевского и Героев Хасана. Автобусы № 8, 13 и 75 будут объезжать по ул. 1-й Красноармейской. В противоположном направлении движение общественного транспорта не изменится.

