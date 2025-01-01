В Перми из-за ремонта путей на улице Белинского изменится движение трамваев №8 Реконструкция начнётся с 8 сентября Поделиться Твитнуть

В Перми с 8 сентября начнутся ремонтные работы на трамвайных путях по ул. Белинского. Как сообщает городской департамент дорог и транспорта в своих соцсетях, в связи с этим трамваи №8 начнут следовать в объезд по улицам Куйбышева и Революции.

Сообщается, что доехать до ул. Сибирской пассажиры смогут на трамвае №6, а также на автобусных маршрутах №4, 33 и 7.





Планируется, на что ремонтируемом участке инвестор заменит трамвайные пути для плавного и быстрого движения вагонов, а также построит посадочные платформы на остановке «Улица Белинского». В дептрансе отметили, что «это позволит обеспечить безопасную посадку и высадку пассажиров».





Ранее «Новый компаньон» также писал, что движение на участке ул. Борчанинова от ул. Ленина до ул. Пермской будет временно закрыто с 00:00 8 сентября до 00:00 9 октября 2025 года для капитального ремонта дорожного полотна. Ограничения не коснутся трамвайного движения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.