Движение на участке улицы Борчанинова в центре Перми закроют на месяц Здесь запланированы работы по ремонту полотна

Константин Долгановский

В центре Перми на месяц закроют движение для всех видов транспорта, за исключением трамваев, в связи со строительно-монтажными работами. Соответствующее распоряжение опубликовало региональное министерство транспорта.

Документом сообщается, что движение на участке ул. Борчанинова от ул. Ленина до ул. Пермской будет временно закрыто с 00:00 8 сентября до 00:00 9 октября 2025 года для капитального ремонта дорожного полотна. Ограничения не коснутся трамвайного движения.

Работы на участке будет осуществлять ООО «Техдоргрупп».

Ранее мэрия сообщила, что в рамках капремонта ул. Борчанинова в Перми завершается первый этап работ: между улицами Петропавловской и Ленина. Подрядчик выполняет обустройство тротуара и новой трамвайной остановки. Следующим этапом будут работы на участке между улицами Ленина и Пермской, приступить к ним планируется с 8 сентября. Здесь переустроят подземные коммуникации, установят новую трамвайную остановку, заменят покрытие проезжей части и обновят тротуары.

