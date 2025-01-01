Первый этап капремонта улицы Борчанинова в Перми подходит к завершению К работам на следующем участке приступят 8 сентября Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

Подрядчик завершает работы на участке первого этапа капитального ремонта ул. Борчанинова в Перми: между улицами Петропавловской и Ленина. По информации горадминистрации, в данный момент уже выполнено переустройство сетей дождевой и кабельной канализации, перенесены опоры контактной сети и расширена проезжая часть.

«Сейчас со стороны Театра-Театра ведём работы по обустройству тротуара, завершаем благоустройство новой трамвайной остановки. Следующий участок для ремонта — от ул. Ленина до Пермской. Работы начнутся 8 сентября. Здесь также планируем переустроить подземные коммуникации, установить новую трамвайную остановку, заменить покрытие проезжей части и обновить тротуары», — рассказал в своём telegram-канале мэр Эдуард Соснин.

В прошлом году победителем конкурса на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по капремонту ул. Борчанинова на участке от ул. Петропавловской до ул. Пушкина, включая перекрёстки, стала компания «Уралмостострой». Стоимость контракта составила 355,6 млн руб.

Как сообщалось, в рамках работ будут обновлены тротуары, проезжая часть и парковочные зоны. Запланировано локальное расширение проезжей части вблизи перекрёстков и обустройство остановочных платформ островного типа, создание современного ландшафтного дизайна, установка малых архитектурных форм и модернизация подземных коммуникаций. Окончание всех работ — декабрь 2026 года.

