В мэрии Перми рассказали о ходе ремонта улицы Борчанинова Окончание работ запланировано на декабрь 2026 года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми продолжаются масштабные работы по обновлению ул. Борчанинова, на отрезке между улицами Петропавловская и Пушкина, включая все пересечения.

Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», в настоящее время подрядчик ведёт работы на участке от Петропавловской до Ленина. Здесь уже завершён этап подготовки основания для нового дорожного покрытия и создано пространство для прокладки ливневой канализации под трамвайными линиями. Параллельно продолжается демонтаж старого тротуарного покрытия на данном участке.

Стоит отметить, что проект капитального ремонта автомобильной дороги на ул. Борчанинова, между Петропавловской и Пушкина, предполагает обновление тротуаров, проезжей части и парковочных зон. В рамках работ подрядчик осуществит локальное расширение проезжей части вблизи перекрёстков и обустроит остановочные платформы островного типа. Кроме того, планируется создание современного ландшафтного дизайна, установка малых архитектурных форм и модернизация подземных коммуникаций.

Окончание работ запланировано на декабрь 2026 года.

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