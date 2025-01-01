С 9 сентября движение по улице Белинского в Перми временно ограничено Это связано с ремонтом трамвайных путей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В связи с обновлением трамвайных линий движение по ул. Белинского в Перми будет временно ограничено. С 9 сентября перекрывается отрезок дороги от остановки «Площадь Карла Маркса» до Комсомольской площади, информирует городской департамент транспорта.

Маршруты автобусов № 1, 4, 5 и 61 изменят свой маршрут и будут следовать по улицам Чернышевского и Героев Хасана.

Автобусы № 8, 13 и 75 будут объезжать закрытый участок по ул. 1-й Красноармейской.

Все существующие остановки вдоль маршрута останутся действующими. В противоположном направлении движение общественного транспорта не изменится.

Ранее «Новый компаньон» писал, что трамвайный маршрут № 8 временно перенаправлен на улицы Куйбышева и Революции. Чтобы доехать до ул. Сибирской, пассажиры могут воспользоваться трамваем № 6 или автобусами № 4, 33 и 71.

В рамках ремонта трамвайных путей на ул. Белинского запланирована замена рельсов и возведение современных посадочных площадок.

