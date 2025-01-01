На улице Белинского в Перми начинается ремонт трамвайных путей Поделиться Твитнуть

C 8 сентября в рамках масштабной программы модернизации трамвайной сети Перми стартуют работы по реконструкции трамвайных путей на ул. Белинского. На период ремонтных работ трамвай №8 временно изменит схему движения, проходя по улицам Куйбышева и Революции. Для проезда до ул. Сибирской пассажирам предлагается воспользоваться трамваем №6, а также автобусными маршрутами №4, 33 и 71.

Как сообщили в мэрии, в процессе реконструкции будет произведена замена основания трамвайного полотна, рельсошпальной решетки и модернизация контактной сети. При прокладке трамвайных путей планируется использование бетонных шпал и усовершенствованного типа креплений, что значительно увеличит срок эксплуатации трамвайного пути. Кроме того, применение резиновых прокладок, шумопоглощающих матов и сварка стыков обеспечит более плавный ход трамваев и снизит уровень производимого ими шума. Вместо разметки на дороге для обособления трамвайных путей будет установлен бордюрный камень, что должно повысить скорость и надежность движения трамваев.

Инвестор планирует возвести новые посадочные платформы на остановке «Ул. Белинского» для обеспечения безопасности пассажиров при посадке и высадке из трамвая.

Данный проект реконструкции трамвайных путей на ул. Белинского реализуется на основе трёхстороннего соглашения между инвестором, администрацией Перми и правительством Пермского края. На данный момент уже открыто движение по обновлённым участкам трамвайных путей на улицах Борчанинова, Дзержинского и Куйбышева, а также приобретено 44 новых трамвая.

